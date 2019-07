Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 26 luglio, ha aperto a 186,7 punti base, sostanzialmente stabile rispetto ai 187 della chiusura di giovedì 25. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,49% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari poco mossa in avvio di seduta, con il primo Ftse Mib che ha segnato un +0,03% a quota 21.909,25 punti. Apertura in ordine sparso per le altre Borse europee: Parigi ha segnato un -0,1%, Francoforte un marginale +0,01% e Londra un +0,18%.

L’andamento del 25 luglio

Giovedì 25 luglio è stata una giornata altalenante per lo spread. Dopo un'apertura a 186 punti base, il differenziale nel corso della giornata è sceso fino a quota 179, sulla scia della decisione della Bce di aprire a un mandato tecnico per studiare la ripresa del Qe. Poi però è risalito in chiusura, attestandosi a 187 punti base. Piazza Affari, dopo aver aperto in positivo, ha chiuso la seduta in calo con il Ftse Mib in ribasso dello 0,8% a 21.942 punti. Chiusura negativa anche per le altre Borse europee: Parigi ha perso lo 0,5%, Francoforte l'1,28% e Londra lo 0,17%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

