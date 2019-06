Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che fa segnare 268 punti base contro i 272 della chiusura del 6 giugno. Il rendimento del decennale è pari al 2,45% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano ha aperto in rialzo dello 0,35% a quota 20.248 punti.

L'andamento del 6 giugno

Giovedì 6 giugno, lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 267 punti, per poi chiudere a quota 272. Giornata altalenante per Piazza Affari. Dopo una prima parte di seduta positiva, l'intervento di Mario Draghi ha frenato i mercati: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,11% a 20.177 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso senza una direzione precisa: Londra ha segnato un aumento finale dello 0,55%, mentre Parigi è scesa dello 0,26% e Francoforte dello 0,23%.