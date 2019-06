Apertura in lieve calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 267 punti base contro i 269 della chiusura del 5 giugno. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,44%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,04% a 21.143 punti. Apertura pesante per Fca dopo il ritiro della proposta di nozze a Renault. Il titolo perde il 2,83% a 11,35 euro, mentre Exor lascia sul campo l'1,9% a 56,7 euro. Male anche Nissan (-1,3%), alleata di Renault, a Tokyo. Sprofonda in apertura di Borsa Renault a Parigi. Il titolo cede il 7,63%.

L'andamento del 5 giugno

Mercoledì 5 giugno lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 275 punti, poi è cresciuto superando quota 280, ma ha chiuso in forte calo a 269 azzerando la fiammata innescata dall'avvio della procedura di infrazione Ue nei confronti dell'Italia. Piazza Affari, dopo un avvio invariato, ha chiuso leggermente in negativo, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,36% a 20.155 punti. Gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno invece concluso la giornata in lievissimo rialzo: Londra e Francoforte hanno chiuso entrambe in aumento dello 0,08%, mentre Parigi dello 0,45% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).