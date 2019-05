Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 285 punti base contro i 284 della chiusura di martedì 28 maggio. Il rendimento del decennale è pari al 2,67% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento del 28 maggio

Il 28 maggio, dopo aver sfiorato quota 290 nelle prime ore del mattino a causa delle tensioni tra Roma e Bruxelles sui conti pubblici, lo spread Btp/Bund aveva chiuso la giornata a 284 punti base, in leggero rialzo rispetto ai 282 punti di lunedì. L'indice aveva iniziato a rallentare soltanto in seguito alle dichiarazioni del commissario europeo agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, che aveva affermato di non prediligere la strada delle "sanzioni" per l'Italia (a cui potrebbero invece essere richieste delle "misure correttive" per il mancato rispetto dei vincoli sui conti pubblici). Per quanto riguarda Piazza Affari, ha chiuso in calo: l’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,5% a 20.260 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura fiacca anche per le altre Borse europee. Londra, chiusa alla vigilia, ha segnato un calo dello 0,12% a 7.268 punti. In rosso anche Parigi (-0,44%) e Francoforte (-0,37%).