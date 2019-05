La lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all’Italia sul debito pubblico partirà oggi. Bruxelles darà al governo italiano 48 ore per rispondere. Secondo quanto si apprende, la risposta italiana deve quindi arrivare entro venerdì. La lettera conterrà l’entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019.

Risposta entro venerdì

La Commissione europea dà quindi due giorni di tempo al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per rispondere alla lettera in cui si chiedono informazioni sul mancato rispetto della regola del debito nel 2018. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull'adozione del rapporto sul debito, che costituisce il primo passo verso la procedura per deficit eccessivo, mercoledì 5 giugno. Nella lettera, la Commissione dovrebbe contestare all'Italia il mandato rispetto nel 2018 della regola del debito e degli impegni sul deficit strutturali sulla base dei dati definitivi certificati da Eurostat.

Cosa dice la lettera Ue

Il fatto che la valutazione sia effettuata su dati definitivi costituisce un elemento aggravante rispetto allo scorso novembre, quando la Commissione aveva minacciato una procedura per deficit eccessivo sulla base di semplici previsioni. Nella lettera non dovrebbero essere contenute raccomandazioni su una correzione dei conti pubblici. La richiesta implicita di una manovra correttiva per evitare la procedura per deficit eccessivo dovrebbe arrivare il 5 giugno. La Commissione invierà una lettera anche a altri tre Paesi - Francia, Belgio e Cipro - per contestare il mancato rispetto degli obiettivi sul deficit strutturale. Tuttavia la loro situazione è giudicata meno grave rispetto a quella dell'Italia.

Giorgetti: aprire confronto, non solo recepire

Il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti ha commentato dicendo che "il confronto con le istituzioni dell'Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l'Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall'Ue. Al contrario è l'occasione nella quale le priorità dell'agenda politica italiana vengono coordinate con quelle dell'Unione". Giorgetti ha aggiunto che "in questo senso il governo potrà aprire un confronto sulla congruità dei vincoli stabiliti rispetto alla situazione concreta”.