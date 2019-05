Lo spread Btp/Bund (COS'È) chiude a 280 punti base, dopo aver toccato un massimo di seduta di 283 punti, contro i 277 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,72% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha chiuso in rialzo (+1,45%) con l'indice Ftse Mib a 20.892 punti. Bene a fine seduta anche le principali Borse europee, fiduciose in un esito positivo del negoziato Usa-Cina sui dazi: la migliore è stata Parigi (+1,5%), seguita da Londra (+1,09%) e Francoforte (+0,97%).

L'andamento del 13 maggio

Lunedì 13 maggio lo spread ha chiuso in rialzo a 277, dopo aver aperto a 273 punti base. A metà giornata aveva sfiorato quota 280. La Borsa di Milano ha chiuso in calo (-1,35%), con l'indice Ftse Mib a 20.593,72 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In negativo anche le altre Piazze europee, con il persistere dell'incertezza sui dazi tra Usa e Cina: Francoforte (-1,52%), Parigi (-1,22%) e Londra (-0,55%).

Data ultima modifica 14 maggio 2019 ore 18:22