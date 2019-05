Donald Trump mette in guardia la Cina sui dazi, ma Pechino fa la sua mossa e annuncia che su alcuni beni americani - per un totale di 60 miliardi di dollari - graveranno dal primo giugno dazi maggiorati. In caso di ritorsioni da parte cinese, aveva annunciato il presidente Usa, "sarà ancora peggio". Intanto l'annuncio del Paese guidato Da Xi Jinping fa crollare i future sui listini americani: a Wall Street affondano i future sul Dow Jones, quelli sullo S&P 500 e quelli sul Nasdaq 100.

Trump: "Accordo quasi completo, poi passo indietro Cina"

In una serie di tweet, il presidente americano afferma che l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina era quasi completo quando Pechino ha deciso di fare un passo indietro. Poi Trump si rivolge ai consumatori americani: "Non c'è alcun motivo per pagare i dazi. Possono essere completamente evitati se si acquistano prodotti da Paesi che non hanno tariffe o se si acquistano prodotti americani".

Trump: "Cina si è approfittata di noi per molti anni"

"Ho detto apertamente al presidente Xi e ai miei amici in Cina che la Cina sarebbe stata colpita duramente in caso di mancato accordo commerciale perché le aziende sarebbero state costrette a lasciare il Paese", twitta Trump, precisando che "molte aziende potrebbero lasciare la Cina per il Vietnam o altri Paesi asiatici. Non resterà nessuno in Cina per fare affari. Molto male per la Cina, molto bene per gli Stati Uniti! La Cina si è approfittata di noi per molti anni", afferma il tycoon.

I nuovi dazi e la guerra commerciale Usa-Cina

Il 10 maggio sono entrate in vigore maggiorazioni dei dazi dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di merci esportate dalla Cina verso gli Stati Uniti. Trump, su Twitter, aveva già agitato in quell'occasione lo spettro di ulteriori dazi al 25% sui restanti 325 miliardi di beni "made in China" importati negli Usa. Le merci cinesi erano già sottoposte a tariffe del 10% dal 24 settembre scorso, ma Pechino e Washington avevano concordato una tregua sul loro innalzamento al 25% nel corso dell'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il collega Xi Jinping, a margine del vertice del G20 di Buenos Aires, l'1 dicembre scorso.