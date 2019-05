Dazi, scattano le tariffe Usa su 200 miliardi di prodotti cinesi

È scattato alla mezzanotte di Washington (le 6 del mattino in Italia) l'aumento dei dazi Usa - dal 10% al 25% - su 200 miliardi di dollari di merci esportate dalla Cina verso gli Stati Uniti. Lo conferma una nota emessa dalla Us Customs and Border Protection. A Washington si continua a trattare: la prima giornata di colloqui non ha portato ad alcun accordo e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin, dall'altra dal vicepremier cinese Liu He. Secondo il presidente Donald Trump un accordo è ancora possibile e il dialogo con Pechino resta aperto: “Ho ricevuto una bellissima lettera dal presidente Xi Jinping e ci sentiremo nelle prossime ore”, ha detto il tycoon, sottolineando però che la Cina deve concedere di più. Intanto le Borse cinesi, dopo essere precipitate in pochi secondi in territorio negativo, a meno di un'ora dalla chiusura della seduta mostrano solidi guadagni superando l'effetto dei nuovi dazi: l'indice Composite di Shanghai sale del 2,09%, a 2.910,63 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso del 2,47%, a quota 1.548,06.

“Piccoli progressi se non nulli”

Non c’è ancora una soluzione quindi alla guerra commerciale tra Washington e Pechino. Il primo giorno di colloqui a Washington per un'escalation dello scontro tra le due superpotenze economiche "ha prodotto piccoli progressi se non nulli", ha detto una fonte vicino ai negoziati citata dall'agenzia Bloomberg.

Lui He: “I dazi non sono la soluzione”

Intanto la Cina ha assicurato l'adozione delle "necessarie contromisure" in risposta all'entrata in vigore dei dazi Usa. Il ministero del Commercio, rilanciando le valutazioni della delegazione cinese, esprime in una nota "profondo rammarico" e rimarca la speranza che, con l'undicesimo round negoziale, le parti lavorino insieme e collaborino per risolvere i problemi esistenti attraverso la cooperazione e le consultazioni per "ritrovarsi a metà strada". Il vicepremier cinese Liu He, in un’intervista alla tv statale Cctv, ha detto di essere andato a Washington "con sincerità" e che altri rialzi dei dazi "non sono la soluzione del problema”, ma che sono “dannosi per la Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo intero"". L’obiettivo dei colloqui, è quello di porre fine alla guerra commerciale e ai contrasti, ha aggiunto, riconoscendo l'esistenza di "alcuni problemi" ed esprimendo l'auspicio di potersi impegnare "in scambi razionali e sinceri" con i negoziatori americani che continueranno domani. "Non dovremmo - ha poi osservato il vicepremier - colpire persone innocenti. Quindi speriamo si trovi un modo ottimale per risolvere questo problema".

La guerra commerciale e le tensioni

Le merci cinesi erano già sottoposte a tariffe del 10% dal 24 settembre scorso, ma Pechino e Washington avevano concordato una tregua sul loro innalzamento al 25% nel corso dell'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il collega Xi Jinping, a margine del vertice del G20 di Buenos Aires, l'1 dicembre scorso. Ma tra Pechino e Washington la tensione si sviluppa anche su altri fronti: a partire dall’estradizione che gli Usa hanno chiesto per la figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou, fermata mesi fa in Canada, fino alla Corea del Nord, che negli ultimi giorni ha ricominciato a farsi sentire con nuovi test per missili a corto raggio.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 08:10