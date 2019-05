Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 273 punti base contro i 272,6 della chiusura di venerdì 10 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,69%. Avvio di seduta positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,17% a 20.910 punti. Apertura contrastata invece per le principali Borse europee: Parigi guadagna lo 0,09% a 5.332 punti, Francoforte cede lo 0,13% a 12.044 punti e Londra cede lo 0,04% a 7.203 punti.

L'andamento del 10 maggio

Venerdì 10 maggio lo spread ha chiuso stabile a 272,6, dopo aver aperto a 271 punti base. A metà giornata era sceso fino a quota 269. Il rendimento del decennale è pari al 2,68%. Piazza Affari ha chiuso quasi invariata. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% a 20.874 punti. Chiusura in rialzo invece per le principali Borse europee, anche se fiaccate nel finale, con gli indici Usa in forte calo dopo le nuove minacce di dazi del presidente Usa Donald Trump. Parigi ha guadagnato lo 0,27% a 5.327 punti e Francoforte lo 0,85% a 12.075 punti, quasi invariata Londra (-0,05% a 7.203 punti). Le Borse cinesi hanno chiuso una seduta altamente volatile risollevandosi dalle perdite seguite all'entrata in vigore dei dazi Usa. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 13 maggio 2019 ore 09:24