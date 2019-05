Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 271 punti base, contro i 273 della chiusura di giovedì 9 maggio, e a metà giornata scende ancora a quota 269. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,65%. A metà seduta la Borsa di Milano continua in rialzo di un punto percentuale, in linea con le altre piazze europee: Londra (+0,45%), Parigi (+0,8%) e Francoforte (+1%). Le Borse cinesi chiudono una seduta altamente volatile e centrano solidi guadagni, risollevandosi dalle perdite seguite all'entrata in vigore dei dazi Usa, dal 10% al 25%, sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China". Con le delegazioni di Usa e Cina impegnate oggi in un nuovo confronto negoziale sul dossier commerciale, l'indice Composite di Shanghai balza del 3,10%, a 2.939,21 punti, mentre quello di Shenzhen vola del 3,83%, attestandosi ai massimi intraday a quota 1.568,62.

L'andamento del 9 maggio

Giovedì 9 maggio, dopo un'apertura a 267 punti base, lo spread ha chiuso la giornata in rialzo a 273. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,68%. Piazza Affari, dopo un'apertura in calo (-0,48%), ha chiuso in rosso (-1,82%) e in linea con gli altri listini europei che hanno risentito dei timori per una guerra sui dazi tra Usa e Cina. In negativo anche Parigi (-1,93%), Francoforte (-1,69%), Madrid (-1,43%) e Londra (-0,87%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

