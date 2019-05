L'annuncio del presidente Donald Trump sull'aumento dei dazi americani sui prodotti cinesi provoca effetti sulle borse: affondano i future a Wall Street , perde il petrolio, vanno giù Shanghai e Shenzhen. Le trattative fra Stati Uniti e Cina, secondo i tweet del tycoon, vanno avanti ''troppo lentamente'' e per questo motivo da venerdì saliranno dal 10% al 25% i dazi americani su 200 miliardi di prodotti Made in China.

Gli effetti sui mercati

Le minacce di Trump hanno subito conseguenze sui mercati con i future sul Dow Jones che perdono più di 400 punti, mentre quelli dello S&P 500 crollano dell'1,6%. I future sul Nasdaq segnano un calo dell'1,5%. Il petrolio affonda a New York e perde oltre il 2%. Male le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai crolla del 5,14%, mentre quello di Shenzhen segna un tonfo del 5,67%.

La risposta di Pechino

Quella del presidente statunitense sembra essere una strategia per forzare le trattative commerciali che dovrebbero avere un momento cruciale per un accordo la prossima settimana quando è previsto un appuntamento a Washington. Ma da Pechino non arrivano notizie confortanti per il buon esito dell'accordo. Allo stato è "molto improbabile" che il vicepremier cinese Liu He, il principale inviato commerciale del presidente cinese Xi Jinping, possa essere negli Usa mercoledì 8 maggio per un nuovo round negoziale sul commercio: lo riporta il Global Times, tabloid del Quotidiano Popolo, la "voce" del Pcc. Sarebbe questa una prima risposta di Pechino all'ultima minaccia del presidente americano Donald Trump sul rialzo da venerdì dei dazi.

Il precedente di settembre 2018

I piani originari vedrebbero Liu a capo di una delegazione di 100 persone per quelle che erano considerate le battute finali del negoziato in vista dell'accordo che i presidenti Trump e Xi Jinping avrebbero dovuto firmare solennemente. La cancellazione del viaggio, se confermata, riprodurrebbe quella di settembre 2018, legata a una situazione molto simile a quella attuale. Per alcuni osservatori, tuttavia, la mossa del tycoon, anche se a sorpresa, altro non sarebbe che il monito a Pechino perché Liu non si rechi negli Usa "con offerte vuote".