Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 250 punti contro i 246 della chiusura di venerdì 22 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,48%.

L’andamento di venerdì 22 marzo

Venerdì 22 marzo il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 240, ha chiuso in rialzo a 246 punti base dopo un picco a oltre 250. Dopo un avvio positivo (+0,42%), Piazza Affari ha chiuso in calo dell'1,38% con il Ftse Mib a 21.078 punti. Ma la chiusura di settimana è stata pesante per tutte le Borse europee, appesantite dalla contrazione degli indici Pmi dell'Eurozona, di Francia e di Germania e dalle incertezze legate all'iter della Brexit. Parigi ha lasciato sul terreno il 2,02% con il Cac 40 a 5.269 punti; Londra ha ceduto il 2,01% con il Ftse 100 a 7.207 punti; Francoforte ha perso l'1,61% con il Dax a 11.364 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)