Banca Ifis lancia offerta pubblica sul 100% di Illimity Bank

Banca Ifis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sul 100% delle azioni di Illimity Bank, per 289 milioni di euro. A deciderlo è stato il consiglio di amministrazione del gruppo bancario presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio. L'operazione ha come obiettivo l'acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni della banca di Corrado Passera. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, Ifis ha proposto che “per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione all'offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro”, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio 2025. Un corrispettivo che è composto da 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di Illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.