Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 240 punti contro i 241 della chiusura di giovedì 21 marzo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,45%. Avvio positivo per Piazza Affari, con il primo indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,42%.

L'andamento di giovedì 21 marzo

Giovedì 21 marzo lo spread Btp/Bund ha chiuso in ribasso a 241 punti con il rendimento al 2,45%, dopo aver aperto a quota 243, in leggero rialzo rispetto a mercoledì 20. Il differenziale è sceso nel pomeriggio, dopo una mezza giornata stabile sui livelli del giorno precedente. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,2% a 21.373 punti. Per quanto riguarda invece le principali Borse europee: Francoforte ha ceduto lo 0,46% finale, negative anche Parigi, che ha chiuso in ribasso dello 0,07%, e Madrid con -0,53%, mentre Londra ha concluso positivamente guadagnando lo 0,88%.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 22 marzo 2019 ore 09:15