Dopo un'apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) a 267 punti, a metà giornata il differenziale è sceso a 261. Il rendimento del decennale è pari al 2,77% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in calo per le principali Borse europee. Piazza Affari ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,31% e Parigi in calo dello 0,36%. Va peggio a Francoforte, in perdita dello 0,51%, e a Londra che, dopo i primi scambi, è in ribasso dello 0,85%.

L’andamento di lunedì 25 febbraio

Lunedì 25 febbraio il differenziale di rendimento, dopo un’apertura a 267 e un andamento stabile nel corso della giornata, ha chiuso a 266 punti, in netto calo rispetto alla chiusura a 275 di venerdì 22 febbraio. Giornata positiva per le Borse europee, che hanno chiuso in crescita spinte dal "disgelo" fra Stati Uniti e Cina. Piazza Affari ha chiuso in rialzo la prima seduta della settimana con l'indice Ftse MIb che ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,86% a 20.436 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Solide anche Francoforte, che ha guadagnato lo 0,42%, e Parigi, che è salita dello 0,31%. Poco sopra la parità Londra (+0,07%). Piatta Madrid.

Data ultima modifica 26 febbraio 2019 ore 12:45