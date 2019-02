A metà giornata lo spread Btp/Bund (COS'È) segna 267 punti, rimanendo stabile rispetto all'apertura e in calo rispetto ai 275 della chiusura di venerdì 22 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,78%. Partenza come Borsa migliore in Europa per Piazza Affari dopo la conferma del rating e dell'outlook sull'Italia da parte di Fitch: l'indice Ftse Mib sale dello 0,9% con buoni acquisti sulle banche grazie al contemporaneo calo della tensione sui titoli di Stato tricolori. Apertura in leggero rialzo anche per le principali Borse europee: Londra e Parigi salgono in avvio dello 0,2%, mentre Francoforte cresce dello 0,5%.

L’andamento di venerdì 22 febbraio

Venerdì 22 febbraio, dopo l'apertura a 274 punti, il differenziale ha chiuso in rialzo a quota 275. Piazza Affari, come le altre Borse europee, ha chiuso la settimana in positivo (+0,26%) con il Ftse Mib sopra i 20mila punti (20.262). Tra gli altri mercati del Vecchio Continente, Francoforte ha segnato un +0,3%, Parigi è salita dello 0,38%, mentre Londra ha registrato un +0,16%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 25 febbraio 2019 ore 12:23