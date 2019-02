Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 274 punti contro i 270 della chiusura di giovedì 21 febbraio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,86%. Apertura debole per le principali Borse europee. Milano ha avviato le contrattazioni in lieve perdita (-0,07% a 20.195 punti). Sulla parità Francoforte (-0,01% a 11.422 punti), Parigi (-0,1% a 5.190 punti) e Londra (-0,03% a 7.165 punti dopo i primi scambi).

L'andamento di giovedì 21 febbraio

Giovedì 21 febbraio il differenziale di rendimento ha chiuso a 270 punti. Dopo un'apertura stabile a quota 276, lo spread è sceso durante la giornata, concludendo la seduta in calo, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,82%. Giornata negativa per Piazza Affari, che ha chiuso la seduta in perdita dello 0,47%, zavorrata da Juventus, che all'indomani della sconfitta in Champions ha perso l'11%, e Prysmian, in ribasso del 9,48% dopo un nuovo blocco dell'interconnessione sottomarina tra Scozia e Galles. In un'Europa contrastata, solo Londra (-0,85%) ha fatto peggio di Milano. Parigi ha terminato le contrattazioni piatta, mentre Francoforte ha guadagnato lo 0,19%. Poco sopra la parità Madrid (+0,07%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).