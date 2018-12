Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 259 punti contro i 253 della chiusura di mercoledì 19 dicembre. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2.81%. Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede l'1,46% a 18.640 punti. Apertura in calo anche per le altre Borse europee.

L’andamento di mercoledì 19 dicembre

Ieri, mercoledì 19 dicembre, il differenziale aveva aperto in netto calo a 259 punti contro i 269 della chiusura di martedì 18, e si è poi confermato durante la giornata, sull'onda della notizia dell'accordo raggiunto tra Ue e Italia sulla manovra. Lo spread ha chiuso a quota 253, con il rendimento sceso al 2,75%. Anche la Borsa di Milano ha avuto una giornata positiva fin dal mattino: a fine seduta l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha guadagnato l'1,59% a 18.941 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Tutti in rialzo i principali mercati azionari in Europa: Londra ha chiuso in aumento dello 0,96%, Parigi dello 0,49% e Francoforte dello 0,24%. A Piazza Affari sono andate particolarmente bene le banche, grazie al clima positivo dopo l'intesa tra il governo italiano e l'Europa sulla manovra finanziaria e la posizione di Bruxelles sugli Npl.

Data ultima modifica 20 dicembre 2018 ore 09:17