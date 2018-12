Apertura in netto calo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 259 punti contro i 269 della chiusura di martedì 18 dicembre, influenzato positivamente dall'intesa sulla manovra tra Ue e Italia. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,84%. La Borsa di Milano apre in rialzo con il primo indice Ftse Mib che avanza dello 0,91% a 18.813 punti.

L’andamento di martedì 18 dicembre

Martedì 18 dicembre il differenziale ha chiuso a 269 punti base con il rendimento del decennale al 2,93%. In giornata, dopo aver toccato nei primissimi scambi quota 273, il valore si era attestato intorno ai 270. Dopo un avvio di seduta negativo e una risalita a metà mattina (+0,4%), Piazza Affari ha chiuso in negativo con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,26% a 18.644 punti. Male anche le altre europee: Londra ha chiuso la seduta con un calo dell'1,06%, Parigi dello 0,95% mentre Francoforte ha ceduto lo 0,29. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

