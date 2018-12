Lo spread Btp/Bund (COS'È) chiude la giornata a quota 311, con un rendimento del 3,48%, nonostante la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea. Il differenziale era risalito nel corso della giornata fino a 320 punti base, per poi calare a quota 309 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Seduta positiva anche per la Borsa: Piazza Affari chiude con un deciso rialzo dell'1,41%, a 18.731 punti per l'indice Ftse Mib. La Borsa italiana aveva aperto in rialzo dello 0,98% aveva subito un lieve calo, continuando comunque a mantenersi in terreno positivo. Chiaro rialzo anche per i mercati azionari in Europa: Francoforte ha segnato un aumento finale dell'1,61%, Londra dell'1,47%, Parigi una crescita dell'1,03%.

L’andamento di martedì 20 novembre

Martedì 20 novembre il differenziale di rendimento, dopo aver aperto a 323 punti e aver toccato quota 336 durante la giornata, ha chiuso a 326 punti base con il tasso sul titolo decennale del Tesoro al 3,61%. Giornata negativa per le Borse europee: Francoforte ha ceduto l'1,56%, Parigi, l'1,13%, Madrid l'1,56%, Londra lo 0,83% e Milano l'1,45%, con il Ftse Mib a 18.542 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

