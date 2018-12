Martedì 20 novembre lo spread Btp/Bund (COS'È) ha chiuso a 326 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 322 di lunedì. Nel corso della giornata, dopo un'apertura a 323 il differenziale ha sfondato la soglia dei 330 punti base - sugli schermi Bloomberg - salendo a 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi scendere di nuovo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) cresce al 3,61%. Le Borse europee, così, come Wall Street limano il calo sul finire di seduta. Francoforte cede l'1,56%, Parigi, l'1,13%, Madrid l'1,56%, Londra lo 0,83% e Milano l'1,45% con il Ftse Mib a 18.542 punti.

L’andamento di lunedì 19 novembre

Lo spread ha iniziato male la settimana. Il differenziale ha chiuso la giornata di lunedì 19 novembre a 322 punti base, in netto rialzo dai 310 dell'apertura mattutina e dai 313 della chiusura di venerdì 16. Il rendimento del decennale del Tesoro è arrivato al 3,59% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Dopo un avvio positivo per Piazza Affari, la chiusura di Milano è stata in calo. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,29% a 18.823 punti. Bene invece Tim, ampiamente in positivo dopo la nomina di Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale. Male invece le altre Borse europee, tutte in calo sull'onda delle forte perdite di Wall Street. Sullo sfondo le tensioni politiche nel Regno Unito sulla Brexit, il confronto tra Italia e Ue sulla manovra finanziaria e la protesta in Francia contro il caro-carburante. In rosso Francoforte (-0,85%), Parigi (-0,79%), Madrid (-0,56%) e Londra (-0,19%).

