Lo spread tra il Btp e il Bund (COSA E') gira in rialzo dopo la diffusione dei dati sul Pil del terzo trimestre. Il differenziale di rendimento, che era sceso fino a 292 punti base, è ritornato a quota 300. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro è al 3,38%. L'apertura stamattina era stata in lieve a 294 punti contro i 296 della chiusura di lunedì (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Nervose anche le Borse europee, che girano tutte i rosso. Milano che cede lo 0,9% ma arriva anche a sfiorare la perdita di un punto percentuale (-0,98%). Se Londra ha azzerato i guadagni ma è ancora in parità assieme a Madrid, hanno svoltato decisamente in negativo Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,6%).

L’andamento di lunedì 29 ottobre: Milano positiva

Ieri, lunedì 29 ottobre, il differenziale aveva aperto in ribasso poco sotto i 300 punti (dai 309 di venerdì), dopo il giudizio di Standard & Poor's sul rating dell’Italia. Nel corso della giornata è calato fino alla soglia dei 288 (tasso Btp decennale al 3,27%) ma ha poi chiuso a 296 punti base. Il rendimento del decennale italiano si è stabilizzato al 3,33% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Anche la Borsa di Milano ha avuto una giornata positiva fin dal mattino: a fine seduta l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha guadagnato l'1,91% a 19.039 punti, trascinando le principali borse europee. Francoforte ha guadagnato l'1,2% a 11.335 punti, Londra l'1,25% a 7.026 punti, Parigi lo 0,44% a 4.989 punti.

