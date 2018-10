Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Dopo il giudizio di Standard & Poor's sul rating dell’Italia, apertura settimanale in calo per lo spread Btp/Bund (COSA E') che resta poco sotto la soglia dei 300 punti contro i 309 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari al 3.33% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Intanto la Borsa di Milano avvia la seduta in positivo: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1,36% a 18.937 punti. Sul fronte delle valute l'Euro si mantiene sotto la quota 1,14 dollari.

L’andamento di venerdì 26 ottobre: Milano in rosso

Venerdì il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 309 punti base, lo stesso livello della chiusura di giovedì 25 ottobre. Nel corso della seduta il differenziale tra i titoli a 10 anni italiani e tedeschi ha raggiunto anche i 318 punti base. Il rendimento del decennale italiano ha chiuso al 3,44%. L’ultimo giorno prima del weekend è stato negativo per Piazza Affari, che solo nel finale ha recuperato parte delle perdite. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,7% a 18.683 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Ma nel corso della giornata Milano era arrivata a perdere anche l'1,4%. In rosso anche le principali piazze d'Europa: Francoforte ha lasciato lo 0,94%, Londra l'1,4% e Parigi arretra dell'1,29%. Negli Stati Uniti, alla chiusura delle Borse in Europa, il Dow Jones perde l'1,4% e il Nasdaq arretra del 2,3%.

Data ultima modifica 29 ottobre 2018 ore 09:35