Quanto costa comprare casa in Italia vicino a Clooney e Meryl Streep

Un milione e mezzo di euro per abitare vicino a Chiara Ferragni e Fedez, 3 per comprare casa accanto a quella di George Clooney. Sono alcune delle cifre da capogiro emerse da un'indagine di Immobiliare.it, che ha censito tutti i quartieri delle celebrità in Italia e raccolto i prezzi degli immobili nella stessa zona.

Milano, Arcore e Bologna

Si parte dal nuovo complesso Citylife, a Milano, dove Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato la loro nuova e lussuosa casa. Secondo il portale specializzato, per comprare un trilocale in uno dei palazzi del parco sono necessari 1,5 milioni di euro. Per un quadrilocale, la cifra sale a 2 milioni. Rimanendo in Lombardia, se si sposta l'attenzione su Arcore, luogo in cui dimora Silvio Berlusconi, le richieste per villette di piccola metratura partono da 200mila euro per arrivare a oltre un milione di euro per abitazioni simili a Villa San Martino. Servono invece circa 600mila euro per comprare casa vicino a Gianni Morandi, che ha scelto i colli di San Lazzaro di Savena (Bologna) per la sua vita in campagna.

Il lago di Como di Clooney

Spostandosi sul lago di Como gli annunci dimostrano quanto la location sia ancora riservata a pochi eletti. La situazione è "peggiorata" con la presenza di George Clooney a Villa Oleandra, che ha portato una notevole popolarità alla zona. Per comprare una villa a Lario, la richiesta minima è di 500mila euro per arrivare a 3 milioni di euro per ampie metrature. In alcuni casi la trattativa resta riservata solo a chi ne fa espressa richiesta. Sono molti i vip americani che hanno scelto l'Italia come buen retiro. Sting ad esempio ha acquistato una tenuta a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Per chi vuole acquistare una casa nei dintorni, l'investimento da cui si parte è di 200mila euro se si vuole una villetta da ristrutturare, per arrivare ai 600mila euro per casali più grandi e abitabili.

Sud e Isole

Meryl Streep ha scelto Tricase, in provincia di Lecce, per comprare casa. Si tratta di una delle zone più economiche tra quelle scelte dai vip. Per acquistare una villetta sono sufficienti 150mila euro, anche se ci sono immobili che possono superare i 300mila. Ma se ci si sposta a Porto Cervo, "capitale" della Costa Smeralda e luogo prediletto da Flavio Briatore, la richiesta minima parte da 1,5 milioni di euro, con picchi da 8,5 milioni.

Le star del calcio

Per chi vuole trasferirsi accanto ai propri beniamini del calcio, la situazione non migliora. Ad esempio per abitare accanto a Cristiano Ronaldo, che si è trasferito a Torino, in zona Gran Madre, per una villa nel quartiere la richiesta è di minimo un milione di euro. Alcune proprietà sono schizzate oltre i 3 milioni. Per acquistare un trilocale accanto a Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli, i prezzi sono un po' più bassi. In zona Parco Matarazzo, al Vomero, dove l'allenatore ha preso casa, i trilocali superano i 450mila euro e quelli delle case con 5 stanze salgono a 1,5 milioni di euro. Nell'Eurosky Tower, stabile romano in cui vivono Francesco Totti e Ilary Blasi, negli annunci dei bilocali in vendita la richiesta è di circa 400mila euro, mentre si superano i 960mila per acquistare tre stanze.