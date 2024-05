Victorinox, il coltellino svizzero sarà anche senza lama

Il produttore dell'iconico strumento ne sta sviluppando uno che sia accettato in tutto il mondo: "In alcuni mercati la lama è associata a un'arma"

Victorinox, l'iconico produttore del coltellino svizzero, sta sviluppando un modello senza lama per rispondere all'aumento delle restrizioni sui coltelli in tutto il mondo. "In alcuni mercati la lama è associata a un'immagine di arma", ha spiegato il CEO Carl Elsener al quotidiano Blick .

Regno Unito e Asia tra i mercati più restrittivi

Nel Regno Unito e in alcuni Paesi asiatici, solo le persone che utilizzano i coltelli per lavoro o per attività all'aria aperta possono portarli con sé. Nelle città, il porto di coltelli da tasca è spesso severamente limitato. Elsener immagina un modello multifunzionale adatto ad esempio ai ciclisti. Non è la prima volta che Victorinox si confronta con la percezione della lama del coltellino svizzero come potenziale arma. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, le vendite sono crollate di oltre il 30% da un giorno all'altro. "L'11 settembre ci ha insegnato che non possiamo dipendere da un solo settore di attività", ha affermato Elsener.