Fedez e Chiara Ferragni: sui social il tour della loro nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez guidano i fan in un tour virtuale della loro nuova abitazione: la fashion blogger e il rapper hanno infatti postato sulla nuova funzione Igtv di Instagram un video in cui mostrano orgogliosi ai loro follower la dimora da poco acquistata nel distretto milanese di CityLife. Se a fare da cicerone, rigorosamente in lingua inglese, è Chiara Ferragni, Fedez si dedica alle riprese, non risparmiando qualche simpatico commento in italiano.

Il tour

Il filmato realizzato dalla coppia Fedez-Ferragni offre una panoramica molto dettagliata della nuova dimora. La cucina, spiegano i due, non è molto ampia, vista anche la loro poco dimestichezza con i fornelli. Decisamente più spazioso il salone, con ampio divano per guardare la tv, e il terrazzo, sul quale è allestita anche una jacuzzi. I due conducono quindi gli spettatori verso il piano superiore della casa, dove si trova la camera da letto: "Avevo chiesto a Fede di rifare il letto, ma non lo ha fatto", sbotta la Ferragni di fronte al disordine della stanza.

Tra cabine armadio e oggetti da collezione

La parte più interessante del filmato è probabilmente quella dedicata alle cabine armadio delle due star: a sorprendere è infatti la gran quantità di felpe, cappelli e scarpe di Fedez, e l’ordine certosino con il quale sono disposti tutti gli indumenti. Chiara Ferragni, invece, mostra orgogliosa la collezione di borse Chanel e gli accessori griffati. Abiti e scarpe non sono ancora debitamente sistemati, ma semplicemente appoggiati sul pavimento, in quanto la cabina armadio della fashion blogger non è ancora stata montata. Non manca una panoramica delle statue e dei premi collezionati da Fedez, al quale il cantante ammette di tenere particolarmente. A chiudere il video è un primo piano di Matilda, il cagnolino di Chiara, che ha seguito la coppia nel corso dell’intero tour.