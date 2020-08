In Italia ci sono oltre 39mila scuole, ma 2 su 3 hanno più di 40 anni

Nel nostro Paese ci sono 39.079 edifici scolastici. Due su tre, però, hanno più di 40 anni e diversi problemi. Per ristrutturarli servirebbero circa 200 miliardi di euro. La Fabi, il principale sindacato dei bancari, ha proposto di far intervenire le banche per sostenere l'edilizia scolastica: non solo mettendo in sicurezza gli istituti esistenti, ma anche costruendo nuovi spazi adeguati e innovativi per la didattica degli alunni