Palermo e Spoleto rendono l'ultimo saluto a Laura Papadia

Due città rendono omaggio a Laura, ennesima vittima di femminicidio. Spoleto, la città in cui viveva e in cui è stata uccisa, con una giornata di lutto cittadino, e Palermo, la città in cui era nata, dove alla vigilia dei funerali un lungo corteo si muove in un silenzio surreale, spezzato solo dal rombo delle moto. Sono centinaia di bikers che si stringono intorno al papà di Laura in una "acchianata", una salita sul Monte Pellegrino che sovrasta la città, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia e dire basta alla violenza sulle donne, e promuovono una raccolta fondi destinata all’Associazione Millecolori onlus, per sostenere gruppi di mutuo ascolto per familiari di vittime di violenza e corsi di educazione all’affettività.

“Palermo piange l’ennesima vittima di femminicidio" dice l’assessora comunale alla legalità Brigida Alaimo. "Laura Papadia il 26 marzo ha perso la vita per mano del proprio marito, colui che doveva amarla e proteggerla. L’amministrazione comunale è presente non solo per senso del dovere ma per l'esigenza di contribuire ad avviare un processo educativo nei confronti di quegli uomini che non hanno ancora compreso che il no di una donna deve essere un no, che non può essere interpretato in un altro modo, e che non devono utilizzare alcun tipo di violenza per ottenere quello che in realtà non potranno avere. La donna è libera e tale deve rimanere. Noi combatteremo per una nuova società che possa dare alle donne quello che in realtà hanno già il diritto di avere”.

“L’Associazione Millecolori onlus lotta da oltre 12 anni contro la violenza di genere per sostenere le donne e aiutarle a uscire dalle situazioni di violenza in cui vivono" dice Adriana Argento, responsabile della Millecolori e del Centro antiviolenza Lia Pipitone. "Grazie a questa raccolta fondi potremo realizzare gruppi di mutuo ascolto per i genitori, le famiglie delle vittime di violenza, e i familiari delle vittime di femminicidio. Attiveremo, per adulti e per minori, anche corsi di educazione all’affettività, perché è necessario che si capisca come si devono gestire le relazioni, e che un no è un no, che se una donna vuole interrompere la relazione ne ha ogni diritto, e non può perdere la vita perché deve sottostare ad un uomo che intende decidere della sua vita".