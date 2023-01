Lorenza Alagna, chi è la figlia di Matteo Messina Denaro

Un rapporto difficile

approfondimento

Lorenza è nata il 17 dicembre 1996. Durante l’infanzia ha vissuto in casa della nonna, poi ha scelto di andare via e prendere il cognome della madre. “Non voglio saperne niente”, avrebbe detto ai cronisti che l’hanno raggiunta dopo l'arresto del boss. Sembra che Messina Denaro non abbia mai incontrato la figlia, nonostante ne avrebbe scritto nei suoi diari, nelle lettere e in alcune intercettazioni.