In questi anni Saviano ha avuto a che fare con diverse denunce per diffamazione per i suoi scritti. Nel 2013, inoltre, lo scrittore e la casa editrice Mondadori sono stati condannati in appello per plagio. La Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto che in alcuni passaggi di "Gomorra" (lo 0.6% dell'intero libro) Saviano ha riprodotto il contenuto di due articoli dei quotidiani locali Cronache di Napoli e Corriere di Caserta