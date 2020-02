“Questa pasta di straordinaria fattura sfrutta un antico metodo per fare gli spaghetti, in uso nel Medioevo – spiega Guigoni – I Filindeu vengono messi su un canestro circolare, in tre strati sovrapposti, per essere essiccati per un paio di giorni. Si cuoce in 20' secondi nel brodo di pecora e si condisce con il pecorino. È un piatto identitario del nuorese” (foto: Alessandra Guigoni/Facebook)