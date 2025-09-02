Emilio Fede, i 60 anni di matrimonio con la moglie Diana De Feo

Diana de Feo ed Emilio Fede si sono sposati nel 1965. Hanno avuto due figlie, Simona e Sveva. Simona è la maggiore e, come la madre, ha trascorso alcuni anni occupandosi di politica. Ha iniziato da giovane, come assessora alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, in Friuli. Nel tempo, ha collaborato per circa un anno con il Corriere di Pordenone. In seguito si è candidata alle elezioni europee con Forza Italia. Successivamente ha avviato una carriera da imprenditrice nel settore dell’architettura, fra Europa e Stati Uniti. Sul proprio sito spiega di aver lavorato a progetti in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Marocco e negli Stati Uniti

