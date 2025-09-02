Emilio Fede, i 60 anni di matrimonio con la moglie Diana De Feo

Introduzione
Giornalista e senatrice, Diana De Feo, è stato la moglie di Emilio Fede per 60 anni. Morta nel 2021 a 84 anni, nel corso della sua vita ha ricoperto diverse cariche e ruoli, nella politica e nel mondo dell’informazione. Si era sposata con Emilio Fede nel 1965, e insieme hanno avuto due figlie: Simona e Sveva
Quello che devi sapere
L’infanzia a Napoli
De Feo è nata a Torino nel 1937. Ha passato l’infanzia e l’adolescenza a Napoli, dove ha studiato all’Istituto del Sacro Cuore. In seguito si è trasferita a Roma
Il padre Italo de Feo
Suo padre era Italo de Feo, direttore e vicepresidente Rai. Fra le altre cose, fu anche a capo dell’ufficio stampa del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale fondato dopo l’8 settembre del 1943. Nella vita è stato anche stretto collaboratore di Palmiro Togliatti. Anche per questa ragione, nel corso della sua vita Diana De Feo ha conosciuto presto personaggi celebri della politica e della cultura italiana, che lei considerava amici di famiglia: Pietro Nenni, Giuseppe Saragat, Leo Longanesi, Gino Doria, Francesco Flora, Sergio Ortolani, Carlo Sforza, Raffaele Viviani, Giuseppe Marotta
La carriera giornalistica al TG1
Come detto, Diana De Feo ha lavorato nel campo dell’informazione. Per vent’anni, dal 1976 e fino al 1996 ha collaborato insieme a Flora Favilla alla rubrica quotidiana del TG1 Almanacco del giorno, curata da Giorgio Ponti. Sempre per il TG1 è stata inviata speciale per l’arte e la cultura. Nel tempo ha ricevuto anche alcuni premi, come il “Saint Vincent ” il “Cianciano” e la “Rose d’or de Montreux”
La carriera politica con il Popolo della Libertà
Verso la fine degli anni ‘70 entra in contatto per la prima volta con Silvio Berlusconi (lo spiegava lei stessa nella propria pagina web). In seguito, nel 2008, proprio su suggerimento dell’ex leader di Forza Italia, si candida tra le liste del Popolo della Libertà alle elezioni politiche nella circoscrizione Campania. Viene eletta senatrice. Ha fatto parte della 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi e del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. Nel 2013 ha scelto di non ricandidarsi
Le figlie: Simona Fede
Diana de Feo ed Emilio Fede si sono sposati nel 1965. Hanno avuto due figlie, Simona e Sveva. Simona è la maggiore e, come la madre, ha trascorso alcuni anni occupandosi di politica. Ha iniziato da giovane, come assessora alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, in Friuli. Nel tempo, ha collaborato per circa un anno con il Corriere di Pordenone. In seguito si è candidata alle elezioni europee con Forza Italia. Successivamente ha avviato una carriera da imprenditrice nel settore dell’architettura, fra Europa e Stati Uniti. Sul proprio sito spiega di aver lavorato a progetti in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Marocco e negli Stati Uniti
Sveva Fede
Sveva Fede lavora nel campo della comunicazione: ha iniziato in alcuni uffici stampa e ha collaborato con Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. In seguito ha deciso di specializzarsi nel settore culturale, prediligendo l’organizzazione di eventi e mostre. Non ci sono notizie sulla sua vita privata, lei per prima desidera che resti tale. Trapela solo l’ipotesi che abbia due figli
Emilio Fede: "Diana una donna straordinaria, eroica"
"Per anni non ho fatto il marito per fare solo il giornalista", aveva detto Emilio Fede in un'intervista al settimanale Nuovo. "Ho trascurato mia moglie e soltanto ora me ne rendo conto. Diana, forse, avrebbe meritato un uomo diverso affianco perché lei, credetemi, è una donna straordinaria, eroica. Da sola ha tirato su una famiglia e davanti alle difficoltà non ha mai mollato. Per questo, le chiedo perdono. Mia moglie mi ha tenuto per mano nei momenti più turbolenti, è rimasta sempre al mio fianco"
