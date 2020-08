7/21 ©Getty

La Regione Lazio si sta organizzando per sottoporre a test chi rientra dalle vacanze in aree ad alta incidenza di contagi per Covid. "Siamo circondati da Paesi a maggiore incidenza del virus - ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Rispettiamo ora le misure di prevenzione o ci troveremo presto come loro. Siamo a lavoro per organizzare i test per chi ritorna dai Paesi ad alta incidenza"