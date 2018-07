Chi è Marcello Foa, il prossimo presidente della Rai

"Mi impegno a riformare l'azienda nel senso della meritocrazia". Si è presentato così il giornalista e scrittore Marcello Foa, indicato dal ministro dell’Economia Giovanni Tria per ricoprire il ruolo di nuovo presidente della Rai. Laureato in Scienze politiche alla Statale di Milano, 55 anni, l'attuale amministratore delegato della società editrice del Corriere del Ticino (incarico che ricopre dal 2012) è un ex giornalista economico prima, poi inviato e caporedattore degli esteri del Giornale di Indro Montanelli.

Allievo di Montanelli

Studente lavoratore in Svizzera, Foa inizia la sua carriera giornalistica nel 1984 a Lugano, alla Gazzetta Ticinese e poi nel 1987 al Giornale del Popolo. Nel maggio 1989, all'età di 25 anni, vince il premio giornalistico Lucini per la miglior prova scritta all’esame dell’Ordine dei giornalisti per l’iscrizione all’albo dei professionisti. Tema: la situazione politica americana. Nello stesso anno viene assunto al Giornale. Nel 1992 Montanelli pubblica una sua lettera aperta intitolata 'Sul carro degli onesti', aggiungendo il commento: "Questa lettera, caro Foa, potrei averla scritta io". Come caporedattore esteri è a lungo inviato in Germania e a Mosca negli anni del crollo del muro di Berlino e dell'Unione sovietica. Nel 2011 Foa lascia il Giornale pur continuando a mantenere il suo blog indipendente "Il cuore del mondo". Nel 2011 diventa prima direttore generale e poi anche amministratore delegato del gruppo editoriale Timedia Holding SA di Melide (Svizzera) e del quotidiano Corriere del Ticino.

Lo studioso di spin doctor

Scrive due libri sul potere degli spin doctor nelle democrazie contemporanee, dal titolo 'Gli stregoni della democrazia' (nel 2006 e nel 2018). "Le fake news - scrive - esistono, ma quelle più gravi trovano origine non dalle pagine di bontemponi o di haters, bensì nell'opera degli spin doctor che operano dietro le istituzioni, proprio quelle che oggi pretendono di stabilire nuove regole etiche sul web".

L’attività accademica

Nel 2004 fonda con Stephan Russ-Mohl l'Osservatorio europeo del giornalismo presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università della Svizzera Italiana (USI). Foa è anche vicepresidente dell'associazione Assimetrie, un centro studi costituito dall’economista della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione finanze del Senato, per promuovere la ricerca, il dibattito e la proposta politica sulle asimmetrie economiche. Per diversi anni ha tenuto corsi in diversi master di giornalismo nelle università di Milano e in Svizzera.