Nomine Rai, Vigilanza boccia Foa presidente

La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa (CHI È) a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. "Prendo atto con rispetto della decisione della commissione. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel consiglio che mi è stato proposto dall'azionista. Non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai", ha commentato Foa dopo il voto.

Pd, FI e LeU non hanno votato

In Vigilanza non hanno partecipato al voto su Foa, pur essendo presenti nell'aula della commissione, i parlamentari di Forza Italia (fatta eccezione per il presidente Alberto Barachini, che ha votato), del Partito Democratico e di Liberi e Uguali. A questo punto la nomina di Foa, dopo l'ok a maggioranza di ieri nel cda Rai, non è efficace: la legge, infatti, prevede il parere vincolante della Vigilanza, a maggioranza di due terzi (quindi 27 voti su 40), per la ratifica definitiva.

M5S e Lega: opposizione ha detto no al cambiamento

"Siamo dispiaciuti dell'asse Pd-Fi che cerca di fermare il cambiamento, sia del Paese che della Rai. Dal Pd non ci aspettiamo nulla, con Fi invece siamo pronti a confrontarci perché sicuri che anche la Rai abbia bisogno di aria nuova, cambiamento, qualità e meritocrazia", si legge in una nota congiunta dei capigruppo della Lega in Camera e Senato. "Volevamo la Rai del cambiamento, l'opposizione ha detto no", ha commentato invece Gianluigi Paragone, capogruppo M5S in Vigilanza Rai. E ha aggiunto: "Mi auguro che Foa non si dimetta". Il giornalista, infatti, può decidere di non dimettersi dal cda di Viale Mazzini e rimanere consigliere. Nel 2005 Andrea Monorchio, indicato presidente Rai e bocciato dalla Vigilanza, rinunciò a tutti gli incarichi e si dimise dal cda Rai.

Cosa succede ora?

Foa, quindi, potrebbe dimettersi seguendo l'esempio dell'ex Ragioniere generale dello Stato, oppure potrebbe restare in cda. Se restasse, potrebbe ricoprire il ruolo di "consigliere anziano" (a 55 anni è il più avanti in età sui sette componenti del consiglio). Un ruolo contemplato dallo Statuto della Rai ma già contestato dall'opposizione, con Michele Anzaldi del Pd che lo definisce una "formula fumosa" e ricorda che la legge "non prevede supplenze". Nello Statuto si legge che il cda "può nominare tra i suoi membri, senza compensi aggiuntivi, un vice presidente. Al vice presidente possono essere attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. La nomina alla carica di vice presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del presidente". "In mancanza di un vice presidente - continua lo Statuto -, la funzione e i poteri del presidente sono esercitati dal consigliere più anziano di età".

Bocciatura annunciata dopo polemiche dei giorni scorsi

La bocciatura di Foa come presidente Rai non è arrivata a sorpresa. Nei giorni scorsi le opposizioni, soprattutto Pd e LeU, avevano criticato le posizioni sovraniste del giornalista e lo avevano anche accusato di vilipendio per alcuni suoi recenti tweet contro il capo dello Stato Sergio Mattarella. Pure Forza Italia aveva annunciato il suo no, contestando il fatto che il nome di Foa non fosse stato “concordato”. La maggioranza giallo-verde poteva contare sulla carta su 21 voti (14 del Movimento Cinque Stelle e 7 della Lega), più 2 di Fratelli d'Italia: i voti a favore sono stati 22 e non sono bastati a ratificare la nomina del presidente.

Le reazioni

"La commissione di Vigilanza ha fermato questo scempio orchestrato per avere un presidente funzionale ai voleri dei nazionalpopulisti", ha commentato il segretario del Pd Maurizio Martina."Foa non poteva essere una figura di garanzia, capace di occuparsi della più grande azienda culturale del Paese. Ora Salvini e Di Maio dovranno ricominciare daccapo. Speriamo questa volta lo facciano con meno arroganza", ha scritto su Facebook il vice presidente della Camera Ettore Rosato (Pd). "Ora serve un presidente di garanzia", ha ribadito il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri ha commentato: "Il metodo è stato sbagliato, il candidato è stato bocciato. Pertanto va cambiato". Un'apertura al partito di Silvio Berlusconi è arrivata dalla Lega. "Siamo convinti che i fraintendimenti di questi giorni sul metodo, più che sul merito, possano essere superati", hanno dichiarano il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari e quello al Senato Massimiliano Romeo. Più duro il M5S. "Oggi si è ricostituito il patto del Nazareno", ha scritto su Facebook Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera.