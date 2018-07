Nomine Rai, tensioni su Foa. Berlusconi verso no in Commissione

Fanno ancora discutere le nomine Rai, e in particolare quella di Marcello Foa nel ruolo di presidente. "Vedo una forte volontà spartitoria. Il carattere unilaterale della proposta per la Rai, che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno, mi sembra un pessimo segnale", dice, intervistato da La Stampa, Silvio Berlusconi che sembra orientato a far votare "no" in Commissione. L'1 agosto, infatti, in vigilanza si dovranno ratificare le nomine. L'esecutivo giallo-verde ha però bisogno della maggioranza (dei due terzi) e saranno quindi decisivi i voti delle opposizioni che - ad ora - non sembrano propense a concedere un "sì". Critico anche l’ex premier Paolo Gentiloni che definisce la polemica sulle aziende pubbliche "giustificata": "Vedo una ossessione per nomine e poltrone. Non puoi passare giornate a Palazzo Chigi discutendo dei tg", spiega a Repubblica.

Fi orientata al no. Tajani: Rai non può diventare colonia grillina

Berlusconi marca le distanze dal governo su tutti i fronti aperti. E lascia presagire che l'alleanza nel centrodestra con la Lega non abbia vita lunga. E anche il governo, secondo l’ex Cav, non durerà molto. Critico sulle scelte dell’esecutivo giallo-verde anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che in un'intervista al Messaggero, sulla questione Rai, spiega: "Non è un problema di persone ma di metodo", "siamo stati informati delle scelte soltanto a cose fatte". E sull’appuntamento dell’1 agosto precisa: "Le nomine dovranno essere votate dalla Commissione di Vigilanza, se ci sarà una maggioranza, la proposta del governo passerà. Se non ci sarà, si troveranno altre soluzioni. Abbiamo le mani libere. Valuteremo, mercoledì prenderemo le nostre decisioni". "Il canone lo pagano tutti gli italiani, non solo quelli che hanno votato i Cinque stelle. Ma non si può pensare di trasformare la Rai in una colonia grillina", aggiunge.

Foa risponde agli attacchi: "Io non ho chiesto nulla"

Mentre continuano le spaccature sulle nomine, torna a parlare proprio Marcello Foa, il giornalista indicato come presidente, il cui nome fa discutere anche per aver vilipeso nei mesi scorsi il capo dello Stato: "Gli attacchi fanno parte del gioco", dice in un colloquio con il Messaggero, ma "io non ho chiesto nulla, non sono uno che briga, non ho mai frequentato un Palazzo". "Sono ancora stupito che abbiano pensato, all'unanimità, di fare il mio nome", racconta. E agli attacchi replica dicendo: "Mi descrivono come Belzebù, evidentemente non mi conoscono. Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni", "si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi".