Rai, Marcello Foa presidente: il Cda lo nomina a maggioranza

Il Cda della Rai ha nominato a maggioranza Marcello Foa (CHI È) presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di Foa alla presidenza, mentre si sarebe astenuto Riccardo Laganà, il consigliere eletto dai dipendenti della tv pubblica.

Domani si vota in commissione Vigilanza, Fi verso il "no"

Domani (1 agosto), invece, è il turno delle votazioni in commissione Vigilanza. Come anticipato nei giorni scorsi, Forza Italia è orientata a votare contro Foa. Questa, a quanto si apprende in ambienti di Fi vicini a Silvio Berlusconi, è l'indicazione che sarà data agli esponenti azzurri in commissione. Il 30 luglio Berlusconi, parlando delle discusse nomine Rai, aveva detto di aver visto "una forte volontà spartitoria. Il carattere unilaterale della proposta per la Rai che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno - aveva aggiunto - mi sembra un pessimo segnale". Se Foa sarà bocciato in commissione, Forza Italia si attende un altro nome dal ministro del Tesoro Tria, auspicando però un metodo più adeguato e cioè un serio confronto prima di fare delle scelte che coinvolgano tutte le forze politiche e non solo una parte.