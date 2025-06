Blackout di 10 ore a Torino, l'allarme di Ascom: "Gravi danni"

Il calo di energia ha interessato in particolare la zona del centro, a macchia di leopardo. Senza corrente sono rimasti residenti e negozianti, in molti costretti a chiudere. Il gestore, Iren ha parlato di "guasti sulla rete elettrica principalmente riconducibili alle alte temperature". Ascom avverte : "I nostri imprenditori devono avere la certezza di poter lavorare anche con il caldo". Codacons propone un'azione legale contro il gestore ascolta articolo

Dopo gli episodi di blackout degli ultimi giorni a Torino, che hanno colpito in particolare il centro, con casi di negozi e attività costretti anche a chiudere per diverse ore, Ascom Confcommercio Torino e provincia sottolinea la necessità di "intervenire per scongiurare nuovi episodi e i conseguenti danni per i negozi e i locali pubblici". "I blackout estivi purtroppo non sono una novità - afferma la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. Stupisce, perciò, che anche quest'anno il sistema elettrico non fosse pronto ad affrontare il primo caldo, annunciato peraltro da settimane". Sul black-out elettrico che lo scorso weekend ha messo in ginocchio Torino, coinvolgendo migliaia di cittadini e attività commerciali, scende in campo il Codacons, che assisterà i soggetti danneggiati e sta studiando la possibilità di una class action contro Iren.

Codacons: pronti ad una class action "Quanto accaduto nei giorni scorsi, per la durata delle interruzioni e per l'entità delle utenze coinvolte, è particolarmente grave - spiega il presidente Codacons Piemonte, Tiziana Sorriento -. Al di là delle cause del black-out, ciò che è certo è che tutti i cittadini danneggiati, così come negozi, ristoranti, bar ed esercizi che hanno subito perdite a causa dell'assenza di energia elettrica, vanno adeguatamente risarciti per i disagi patiti". In tal senso il Codacons Piemonte, presso la propria sede di Torino, mette da oggi a disposizione degli interessati un modulo da inviare al fornitore e finalizzato alla richiesta del risarcimento dei danni subiti. In caso di rifiuto da parte del gestore, sarà possibile avviare azioni legali contro Iren, compresa una vera e propria class action patrocinata dal Codacons per conto di utenti domestici e attività commerciali. Approfondimento Canarie, blackout sull'isola di La Palma: ripristinata l'elettricità

Molte attività sono rimaste senza corrente anche per 10 ore L'associazione di categoria segnala che bar, ristoranti e negozi in diverse zone della città, ma soprattutto in centro, "hanno subito pesanti ripercussioni. Alcuni esercizi non hanno potuto nemmeno alzare le serrande elettriche o aprire al pubblico, altri sono rimasti operativi ma nell'impossibilità di emettere scontrini. Gravi le conseguenze su ristoranti e bar - riferisce Ascom -, che non solo non hanno potuto far sedere i clienti, ma hanno anche dovuto buttare via i cibi conservati nei freezer e nei frigoriferi". Approfondimento Blackout elettrico a Cannes, colpito anche festival cinema

Gestore Iren: "guasto dovuto alle alte temperature di queste ore" Il gestore, Iren ha parlato di "guasti sulla rete elettrica in media tensione della città, principalmente riconducibili alle alte temperature di queste ore, che hanno surriscaldato eccessivamente i giunti della rete elettrica, non permettendo di far fronte con efficienza al notevole impatto degli impianti di condizionamento" e ha descritto i piani per rafforzare la rete per fine 2025 e entro il 2026. Una "situazione non accettabile, non tollerabile" per il sindaco, che chiede alla società "di rivedere l'intero impianto del proprio piano di investimenti". Approfondimento Nuovo blackout in Spagna, linee telefoniche e internet in down

Ascom: “Il cambiamento climatico rende questi fenomeni più frequenti" L'associazione precisa che "secondo quanto previsto dalla normativa Arera, alle utenze del comune di Torino nelle zone ad alta concentrazione spetta un indennizzo automatico in caso di interruzione della fornitura superiore alle 8 ore consecutive. Questo, però, non può essere una scusa per non intervenire sulla rete". Sottolineando che "il cambiamento climatico rende questi fenomeni sempre più frequenti", Coppa afferma che "i nostri imprenditori devono avere la certezza di poter lavorare anche con il caldo a fronte del pagamento dell'energia a prezzi peraltro già molto salati. In assenza di interventi la situazione peggiorerà sempre di più e non possiamo permetterci di attendere soluzioni che arrivano in ritardo", conclude. Approfondimento Pakistan, ondate di caldo estremo e blackout nel Punjab