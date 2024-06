Introduzione

Uno dei casi più conosciuti degli ultimi anni è l’omicidio di Perugia del 2007: Meredith Kercher, studentessa originaria di Leeds, viene assassinata nell’appartamento di Perugia che condivideva con altre tre ragazze, due italiane e la statunitense Amanda Knox, che viene accusata di aver ucciso la ragazza con la partecipazione del suo fidanzato, Raffaele Sollecito.

Il processo va avanti per sei anni, dal 2009 al 2015, con alterni giudizi di assoluzione e condanna fino all’ultimo grado, che scagiona definitivamente Knox e Sollecito. L’unico ad aver subito una condanna per il caso resta l’ivoriano Rudy Guede, che viene condannato a 16 anni con rito abbreviato nel 2010. L’ex coinquilina di Kercher vince anche il ricorso davanti alla CEDU per maltrattamenti ed essere stata interrogata senza il suo avvocato, ma viene condannata per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, suo ex datore di lavoro che lei colloca sulla scena dell'omicidio nelle primissime fasi del caso.