Amanda Knox è a Firenze per l'udienza della Corte d'assise d'appello chiamata a stabilire se sia responsabile di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell'ambito della vicenda giudiziaria per l'omicidio di Meredith Kercher. La donna pochi giorni fa ha scritto su X che è in aula per difendersi "ancora una volta" e spera "di scagionare" il suo "nome una volta per tutte dalle false accuse" contro di lei. Assente la parte offesa: Patrick Lumumba è rimasto in Polonia, dove vive con la moglie polacca e lavora. "Patrick avrebbe voluto essere presente ma gli impegni lavorativi non gli hanno permesso di venire in Italia", ha detto all'Adnkronos il suo difensore, l'avvocato Carlo Pacelli.

Cos’è successo

Lumumba all’epoca dell’omicidio di Meredith Kercher era titolare di un bar di Perugia e Knox lo tirò in ballo come possibile assassino della sua coinquilina. L’uomo rimase in carcere due settimane e venne poi prosciolto, e l’allora studentessa universitaria disse di aver parlato di lui perché messa sotto pressione nel corso dell’interrogatorio. Dopo una pronuncia della Corte europea per i diritti dell'uomo che ha ritenuto violato il suo diritto di difesa durante l'interrogatorio nella questura perugina, gli avvocati di Knox hanno impugnato la sentenza di condanna a tre anni di carcere che è stata annullata dalla Cassazione, la quale ha rinviato il procedimento per valutare la configurabilità del reato in relazione solo al memoriale scritto da Knox in questura a Perugia nelle fasi del suo arresto. Per la donna la procura generale di Firenze ha chiesto la conferma della condanna, comunque già scontata con i quasi quattro anni passati in carcere prima di essere assolta in appello. Secondo il procuratore, Knox sarebbe stata "consapevole dell'innocenza di Lumumba" e "consapevole di fare agli inquirenti il nome di una persona che non c'entrava nulla con l'omicidio". Invece secondo i suoi difensori, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati, Knox è "una vittima" della "violazione dei suoi diritti di difesa" e del "processo mediatico" e va assolta.