Amanda Knox a processo per calunnia, accusa chiede conferma condanna

Va in scena l’ennesimo capitolo della vicenda giudiziaria legata al delitto di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre del 2007. Domani ci sarà il processo davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze per decidere sulla calunnia contestata ad Amanda Knox -che rimarrà in America – dopo avere coinvolto Patrick Lumumba nell'omicidio della studentessa inglese.

Il sostituto procuratore generale lo sollecita a Corte Firenze

La conferma della condanna di Amanda Knox a tre anni di reclusione per avere calunniato Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher è stata chiesta dal sostituto procuratore generale nel processo che si celebra davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze. Disposto dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione in seguito all'accertamento della violazione del diritto di difesa accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. I tre anni chiesti sono stati comunque già scontati da Knox con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta per l'omicidio Kercher.