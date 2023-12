Amanda Knox accusata di calunnia: “Non temo di tornare in Italia”

"Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutto questo tempo sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità", ha affermato in un post su X Amanda Knox, che a Firenze dovrà affrontare il processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba dopo che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha accertato la violazione dei diritti di difesa nel dibattimento che ha portato alla sua condanna.