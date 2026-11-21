La frana di Niscemi continua a muoversi. L'area di maggiore attenzione è quella compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale. A Niscemi l'attuale zona rossa, compresa tra il ciglio della frana e i cento metri, resta confermata. Rientra l'allarme riguardante alcune fessurazioni nell'area di parcheggio a est del cimitero di Niscemi. Il torrente Benefizio rimane sorvegliato speciale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il terreno a Niscemi, a quasi un anno dalla frana che ha sconvolto la piccola comunità siciliana, scivola ancora. La conferma arriva dall'ottavo rapporto dell’Università di Firenze, incaricata dalla Protezione civile nazionale di monitorare la frana. Lo studio conferma la perimetrazione della zona rossa a cento metri dal ciglio del costone. Ridurla, scrivono gli esperti, sarebbe "prematuro". L'area di maggiore attenzione è quella compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale. La scorsa estate si era aperta una frattura lunga circa 60 metri.

Il terreno scivola vicino scuola Spostamenti più lievi si registrano invece in altri due settori ritenuti critici: la zona tra via Gorizia e la strada provinciale 10 e il tratto sud della Sp 10, corrispondente alla frana Sud, dove si rilevano movimenti compresi tra uno e due centimetri. "Il quadro - sottolineano i docenti dell'Università di Firenze - sembra complessivamente orientato alla stabilizzazione". Gli esperti raccomandano "comunque di mantenere il settore sotto osservazione mediante il monitoraggio satellitare e ispezioni periodiche, così da coglierne tempestivamente eventuali variazioni di tendenza". La gran parte invece "del centro abitato è stabile e non presenta deformazioni significative rilevabili mediante le tecniche di monitoraggio impiegate". Approfondimento Niscemi, stanziati fondi per messa in sicurezza: 5 mln per sfollati

Fessure parcheggio cimitero, rientra l'allarme Rientra l'allarme scattato lo scorso 7 novembre riguardante alcune fessurazioni nell'area di parcheggio a est del cimitero di Niscemi, utilizzata come piazzola per elicotteri, ubicata a nord dell'abitato. A tal proposito è stata condotta una specifica verifica dell'area. Gli esperti chiariscono che le fessure che si sono aperte non sono legate all'evento franoso. "Le fessurazioni segnalate – si legge nel rapporto redatto dall'Università di Firenze - non appaiono di recente formazione: sono infatti chiaramente riconoscibili nelle immagini di Street View di Google Maps", che dimostrano come quelle crepe fossero già presenti nell'agosto 2021 e siano riconducibili a vecchi ripristini dell'asfalto. Approfondimento Prima che la strada ceda: l’ISPRA misura la fragilità delle città

Il torrente Benefizio rimane sorvegliato speciale L'analisi dell'Università di Firenze sul processo in atto della frana di Niscemi ha evidenziato un'importante trasformazione lungo l'alveo, nel tratto che va dall'incrocio tra le provinciali Sp 10 e Sp 11 fino allo sbocco nella piana di Gela. Tra le cause principali che alimentano l'instabilità dei versanti c'è infatti l'erosione al piede operata dal corso d'acqua. Il confronto tra i rilievi topografici di febbraio e lo scorso settembre ha rivelato un approfondimento dell'alveo superiore ai 5 metri in alcuni tratti. Considerando una larghezza media del fondo di circa 2 metri, il volume complessivo di detriti e sedimenti asportati è stimato in circa 5 mila metri cubi portati via dalla corrente. Dalla relazione si evince come "gli eventi di gennaio abbiano profondamente alterato la sezione e il profilo di fondo del torrente, discostandolo significativamente dal suo profilo di equilibrio". La continua azione di erosione e "alleggerimento" al piede dei versanti costituisce dunque uno dei principali fattori che predispongono alla riattivazione dei movimenti franosi di Niscemi. Approfondimento Stanziati 150 milioni per la messa in sicurezza di Niscemi

Resta zona rossa: 5 priorità prima delle piogge A Niscemi l'attuale zona rossa, compresa tra il ciglio della frana e i cento metri, resta confermata. Nessun restringimento allo stato attuale, massima attenzione ai segnali del terreno e cinque interventi urgenti da mettere in campo prima della stagione piovosa. A stabilirlo sono gli esperti dell' Università di Firenze, che hanno redatto l'ottavo rapporto di monitoraggio. "Non si ravvisa - si legge nella relazione - in questa fase la necessità di modificarla. Le deformazioni di San Giuseppe - via Ustica vi ricadono interamente, mentre quelle di via Gorizia, solo in parte esterne, sono contenute e in stabilizzazione". Approfondimento Papaveri da oppio in zona interdetta per frana di Niscemi