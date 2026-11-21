La frana di Niscemi continua a muoversi. L'area di maggiore attenzione è quella compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale. A Niscemi l'attuale zona rossa, compresa tra il ciglio della frana e i cento metri, resta confermata. Rientra l'allarme riguardante alcune fessurazioni nell'area di parcheggio a est del cimitero di Niscemi. Il torrente Benefizio rimane sorvegliato speciale
Il terreno a Niscemi, a quasi un anno dalla frana che ha sconvolto la piccola comunità siciliana, scivola ancora. La conferma arriva dall'ottavo rapporto dell’Università di Firenze, incaricata dalla Protezione civile nazionale di monitorare la frana. Lo studio conferma la perimetrazione della zona rossa a cento metri dal ciglio del costone. Ridurla, scrivono gli esperti, sarebbe "prematuro". L'area di maggiore attenzione è quella compresa tra il plesso scolastico San Giuseppe e via Ustica, lungo la scarpata principale della frana centrale. La scorsa estate si era aperta una frattura lunga circa 60 metri.
Il terreno scivola vicino scuola
Spostamenti più lievi si registrano invece in altri due settori ritenuti critici: la zona tra via Gorizia e la strada provinciale 10 e il tratto sud della Sp 10, corrispondente alla frana Sud, dove si rilevano movimenti compresi tra uno e due centimetri. "Il quadro - sottolineano i docenti dell'Università di Firenze - sembra complessivamente orientato alla stabilizzazione". Gli esperti raccomandano "comunque di mantenere il settore sotto osservazione mediante il monitoraggio satellitare e ispezioni periodiche, così da coglierne tempestivamente eventuali variazioni di tendenza". La gran parte invece "del centro abitato è stabile e non presenta deformazioni significative rilevabili mediante le tecniche di monitoraggio impiegate".
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Fessure parcheggio cimitero, rientra l'allarme
Rientra l'allarme scattato lo scorso 7 novembre riguardante alcune fessurazioni nell'area di parcheggio a est del cimitero di Niscemi, utilizzata come piazzola per elicotteri, ubicata a nord dell'abitato. A tal proposito è stata condotta una specifica verifica dell'area. Gli esperti chiariscono che le fessure che si sono aperte non sono legate all'evento franoso. "Le fessurazioni segnalate – si legge nel rapporto redatto dall'Università di Firenze - non appaiono di recente formazione: sono infatti chiaramente riconoscibili nelle immagini di Street View di Google Maps", che dimostrano come quelle crepe fossero già presenti nell'agosto 2021 e siano riconducibili a vecchi ripristini dell'asfalto.
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Il torrente Benefizio rimane sorvegliato speciale
L'analisi dell'Università di Firenze sul processo in atto della frana di Niscemi ha evidenziato un'importante trasformazione lungo l'alveo, nel tratto che va dall'incrocio tra le provinciali Sp 10 e Sp 11 fino allo sbocco nella piana di Gela. Tra le cause principali che alimentano l'instabilità dei versanti c'è infatti l'erosione al piede operata dal corso d'acqua. Il confronto tra i rilievi topografici di febbraio e lo scorso settembre ha rivelato un approfondimento dell'alveo superiore ai 5 metri in alcuni tratti. Considerando una larghezza media del fondo di circa 2 metri, il volume complessivo di detriti e sedimenti asportati è stimato in circa 5 mila metri cubi portati via dalla corrente. Dalla relazione si evince come "gli eventi di gennaio abbiano profondamente alterato la sezione e il profilo di fondo del torrente, discostandolo significativamente dal suo profilo di equilibrio". La continua azione di erosione e "alleggerimento" al piede dei versanti costituisce dunque uno dei principali fattori che predispongono alla riattivazione dei movimenti franosi di Niscemi.
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Resta zona rossa: 5 priorità prima delle piogge
A Niscemi l'attuale zona rossa, compresa tra il ciglio della frana e i cento metri, resta confermata. Nessun restringimento allo stato attuale, massima attenzione ai segnali del terreno e cinque interventi urgenti da mettere in campo prima della stagione piovosa. A stabilirlo sono gli esperti dell' Università di Firenze, che hanno redatto l'ottavo rapporto di monitoraggio. "Non si ravvisa - si legge nella relazione - in questa fase la necessità di modificarla. Le deformazioni di San Giuseppe - via Ustica vi ricadono interamente, mentre quelle di via Gorizia, solo in parte esterne, sono contenute e in stabilizzazione".
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La fascia potrebbe essere rivalutata tempestivamente - ed eventualmente ampliata - in tre casi: un'ulteriore accelerazione dei movimenti registrati dalla stazione di monitoraggio nell'area di San Giuseppe; la comparsa di nuove fessurazioni a monte della scarpata; il verificarsi di piogge particolarmente intense. "Una sua riduzione è invece prematura: andrà valutata quando saranno definite le opere di mitigazione, che potrebbero interferire con gli edifici interni alla fascia". Bisognerà tenere sotto controllo, è l'indicazione dei tecnici, la zona del plesso San Giuseppe, dove sono stati sistemati dei teloni, e intervenire con urgenza sugli scarichi fognari e sulle condotte delle acque meteoriche nel settore della scarpata per evitare pericolose infiltrazioni nel terreno. Sarà inoltre necessario installare nuova strumentazione in profondità tra San Giuseppe e via Ustica per misurare le pressioni dell'acqua e gli spostamenti del sottosuolo, affiancandovi se possibile nuovi sensori satellitari. Infine, occorrerà acquisire i dati delle indagini geognostiche effettuate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile lungo la Sp 11 e proseguire costantemente il monitoraggio con rilievi integrati e sopralluoghi sul campo, intensificando i controlli in caso di piogge significative.