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Papaveri da oppio in zona interdetta per frana di Niscemi

Cronaca

I carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia hanno scoperto e sequestrato una coltivazione di circa 720 piante di papavero da oppio in un'area interdetta per la frana del gennaio scorso a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La piantagione, in avanzato stato di maturazione, si trovava in zona impervia e con fitta vegetazione. Un 57enne e una 48enne residenti a Niscemi sono stati denunciati.

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