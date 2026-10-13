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Ambiente

Prima che la strada ceda: l’ISPRA misura la fragilità delle città

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

L’Urban Geo-climate Footprint è un indicatore che misura l’interazione tra geologia, clima e tessuto urbano. I punteggi vanno dai 94 di Trento ai 359 di Napoli, ma il vero obiettivo è un altro: trasformare la conoscenza del sottosuolo in scelte urbanistiche, manutenzione e prevenzione, prima che sia la terra a imporre la priorità.

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