Prima che la strada ceda: l’ISPRA misura la fragilità delle città

L’Urban Geo-climate Footprint è un indicatore che misura l’interazione tra geologia, clima e tessuto urbano. I punteggi vanno dai 94 di Trento ai 359 di Napoli, ma il vero obiettivo è un altro: trasformare la conoscenza del sottosuolo in scelte urbanistiche, manutenzione e prevenzione, prima che sia la terra a imporre la priorità.