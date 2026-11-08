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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle aperture dei giornali, l'incarico a Eisenkot per la formazione di un nuovo governo in Israele. Spazio, di nuovo, ai cyberattacchi, con la "taglia" online sul ministro Tajani e all'hackeraggio al Brennero. Poi gli spari sulla folla a Cracovia, in Polonia: sei morti

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