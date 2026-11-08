Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali, l'incarico a Eisenkot per la formazione di un nuovo governo in Israele. Spazio, di nuovo, ai cyberattacchi, con la "taglia" online sul ministro Tajani e all'hackeraggio al Brennero. Poi gli spari sulla folla a Cracovia, in Polonia: sei morti
- Hacker, taglia sugli italiani: dal ministro degli Esteri Tajani al procuratore di Roma Lo Voi, nel dark web la caccia ai dati personali. Nel mirino anche il Brennero. Il leader di Forza Italia: "Ora se ne deve occupare il G7". Meloni si dice "molto preoccupata". Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico per il governo. Polonia, estremista uccide sei passanti. Altri tre cadaveri nascosti in casa.
- Israele, l'ora di Eisenkot: nelle prossime ore riceverà l'incarico per formare il governo anti-Netanyahu. C'è il possibile appoggio degli arabi. Negli Stati Uniti, intanto, cresce lo scontro. La reazione del presidente americano Trump: "Ordine di indagini a tappeto sui democratici". Attacco degli hacker anche a Brennero e Smartbox. Ballottaggio leghista per la guida dell'Anac.
- Hacker, l'Europa indaga sui russi. Sotto attacco la società della Galleria del Brennero: sospetti su "Everest", il gruppo filo-MoscaLe informazioni . personali su Tajani nel dark web: "Si muova il G7". Meloni: "Grande preoccupazione". Svolta in Israele: Herzog affida il mandato a Eisenkot.
- Attacco all'Italia: Tajani hackerato, i suoi dati finiti nel dark web. Il ministro degli Esteri: "È guerra ibrida". Gli 007 italiani: "Non c'è una sola regia". Polonia sotto shock: spara sulla folla a Cracovia, sei morti. Altri tre cadaveri ritrovati a casa dell'attentatore. Illesi 34 liceali romani. Israele, nelle prossime ore verrà affidato l'incarico a Eisenkot per formare un governo.
- Questa è bella: la forza dei campioni, l'onda del bel gioco, tra Chivu e Fabregas tira aria di Scudetto. Sassuolo travolto, Roma a tutto gol: Gasp secondo dietro la Lazio, comanda la Capitale. La Juve vuole il tre: i bianconeri di Alajbegovic vogliono la terza vittoria di fila contro la Fiorentina. F1, Kimi da 10: iridato in prima fila in Brasile per la decima vittoria, Ferrari retrocesse.
- Gli allarmi bomba nei cieli europei insieme agli attacchi hacker ai frigoriferi dei supermercati hanno generato l'effetto caos. Il ministro degli Esteri Tajani intervistato da Il Giornale: "È guerra ibrida. Vogliono condizionare il voto e la democrazia". Asse con Iran, Russia e Cina: Conte spaventa il campo largo.
- Dalle transazioni finanziarie fino all'acquisto delle sigarette, passando dalle bollette per le utenze, dai giochi: è da questi e da altri servizi che lo Stato intende incassare almeno 5 miliardi con la prossima legge di Bilancio. Usa, la nomina da parte di Trump del falco Miller divide l'America. E Vance tenta di mediare sull'Iran.
- Attacchi cyber, hackeraggio anche al Brennero dopo la "taglia" sul ministro Tajani. Gli 007: "False firme russe e unica regia". Destre all'attacco del Reddito per le "truffe", ma riguardano appena il 5% dei fondi erogati. L'abolizione della Fornero promossa da leghisti&C. è ormai un sogno lontano. L'incubo presente per una larga parte degli anziani è la riduzione strutturale dell'assegno mensile.
- Minacce a Tajani sul dark web. Intanto, Bonaccini pubblica una foto falsa del vicepremier. Meloni: "Preoccupanti i fake diffusi dall'opposizione". Il reddito grillino? Truffa in 4 casi su 5. L'Inps: nei primi tre anni buttati 1,5 miliardi (che non riavremo indietro). Cambio di sesso: per i giudici basta una dichiarazione.
- Taglia su Tajani e nuovi blitz in Ue: nel dark web i dati personali del ministro e anche quelli del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. Attaccata la società della galleria del Brennero. Preoccupazione in Europa per l'impronta di Mosca. Meloni: "Sono hacker filorussi"
- Ecco il programma del Pd: sono 105 punti. Con un guaio: la sovrapponibilità con il M5s, non l'incompatibilità. Intelligenza artificiale, bolla o non bolla? Non tutti i ribassi in Borsa vengono per nuocere: le paure sull'IA ci sono, ma ridimensionare le attese non significa rottamare un comparto.
- Siamo sotto attacco: è ancora caos voli in Europa per gli allarmi bomba. Ed è solo l'inizio: nel mirino anche le sedi di televisioni e giornali. Dietro, c'è l'ombra russa. Parla Gorelick, ex alto funzionario e agente della Cia: "L'Italia si difenda dalla guerra cognitiva".
- Ecco il programma di Sanders e dei socialisti dem dopo la vittoria elettorale: tassa sui ricchi e gettito distribuito ai lavoratori, case popolari; e poi sanità e università gratuite, salario minimo più che raddoppiato, niente soldi alle guerre e a Israele. Mentre in Francia Mélenchon presenta il suo programma, "Cambiare tutto", il campo largo italiano ha appena aperto il "tavolo".