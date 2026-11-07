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Nuovo sabato di proteste, manifestazioni e cortei in diverse città italiane

Cronaca
©Ansa

Da Torino a Bologna, da Genova a Milano: i manifestanti tornano in piazza contro il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. Allerta alta sul fronte sicurezza per evitare tensioni e scontri come accaduto negli scorsi weekend

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Nuovo sabato di proteste in diverse città italiane. A Torino il centro città è blindato per un corteo contro il carovita e il riarmo. Manifestazioni anche a Bologna, Roma, Genova e Milano. Le tensioni degli scorsi weekend hanno fatto alzare il livello di guardia del dispositivo sicurezza.

Il corteo a Torino

Nel capoluogo piemontese la manifestazione attraverserà diverse vie della città: sono attese 10mila persone. Il corteo è contro il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. Partirà alle 15 da piazza Castello e attraverserà via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, prima di raggiungere piazza Crispi. Alla mobilitazione hanno annunciato la partecipazione, tra gli altri, Cobas, Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. Tra i promotori c'è anche la rete Torino in piazza, articolazione locale di Italia in piazza, che punta a coordinare le diverse realtà impegnate nelle proteste. 

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Le altre piazze in Italia

La manifestazione torinese si svolgerà in contemporanea con altre iniziative a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce. In questo sabato di proteste si segnalano a Bologna una nuova mobilitazione organizzata dal movimento Italia, a Roma un corteo all’Esquilino che attraverserà alcune delle principali strade del quartiere per raggiungere i Fori Imperiali, a Genova la manifestazione "Italia in piazza", organizzata contro il riarmo e contro i tagli ai servizi pubblici. A Milano invece ci sarà l’evento all'Arco della Pace per tassare i ricchi: in scena il “Tax the rich party”.

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