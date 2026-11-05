I sindacati si mobilitano contro i tagli al comparto scolastico previsti nella manovra. Mercoledì 11 novembre si terà un sit-in a Roma, in piazza Vidoni, dalle 14 alle 17. A seguire, previste assemblee in orario di servizio nella giornata di lunedì 16 novembre. "Non si può affermare la volontà di valorizzare maggiormente il lavoro nella scuola – dichiarano le quattro organizzazioni – e poi agire nella direzione opposta" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Cancellare le disposizioni che prevedono, nella legge di bilancio, il taglio degli organici del personale docente e Ata. È questo l’obiettivo che si sono dati Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Anief, aprendo una fase di confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari e lanciando una mobilitazione che prevede una prima iniziativa mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma, in piazza Vidoni, dalle 14 alle 17. A seguire, la convocazione di assemblee in orario di servizio nella giornata di lunedì 16 novembre, che coinvolgeranno gli istituti in tutta Italia. La Flc Cgil, invece, scenderà in piazza il 20 novembre.

Sindacati: "No tagli alle scuole" Non possiamo accettare – affermano i rappresentanti sindacali Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico – interventi che sottraggono risorse alle scuole, nel momento in cui sarebbe necessario attivare politiche di forte investimento A farne le spese non sono soltanto lavoratrici e lavoratori del settore, per il conseguente aggravio dei carichi di lavoro e un aumento inevitabile del tasso di precarietà: un danno molto grave lo subisce il Paese, specialmente nelle aree di più marcato disagio, dove c’è particolarmente bisogno di una scuola messa in condizione di svolgere il proprio lavoro con la massima efficacia".

©Ansa