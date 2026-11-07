Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 novembre: la rassegna stampa

Le principali testate italiane aprono con il caos voli e gli allarmi bomba che hanno tenuto l'Europa con il fiato sospeso negli scorsi giorni. Centrale anche la bufera Anac, con le polemiche e il passo indietro su Altieri. Molti giornali menzionano poi la nomina di Miller come nuovo capo dello staff di Trump dopo il flop delle midterm