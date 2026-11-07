Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le principali testate italiane aprono con il caos voli e gli allarmi bomba che hanno tenuto l'Europa con il fiato sospeso negli scorsi giorni. Centrale anche la bufera Anac, con le polemiche e il passo indietro su Altieri. Molti giornali menzionano poi la nomina di Miller come nuovo capo dello staff di Trump dopo il flop delle midterm
- "Nuovi allarmi bomba per gli aerei. A Dublino evacuati giornali e tv alla vigilia del summit europeo. Gli hacker non si fermano. La mail: è solo l'inizio. Crosetto: una guerra che non si può continuare a subire" è l'apertura del Corriere della Sera sull'allarme bomba per gli aerei di questi giorni. Poi anche "Il rilancio di Trump: il super facolo Miller diventa capo dello staff", "Shiher carcercato: la Procura non farà ricorso", "La Ue apre a Meloni: su Kiev bisogna essere uniti" e la bufera Anac.
- "Pasticcio Anac, salta la nomina del leghista. Scontro su Altieri a capo dell'anticorruzione. L'opposizione: è incompatibile, non lo votiamo. E lui ritira la sua disponibilità all'incarico", in apertura per Repubblica, insieme a "Voli, nuovi allarmi bomba. Gli hacker: è solo l'inizio". Anche qui poi c'è "Trump punta sul falco antimigranti. Il Papa: sono fiero di votato".
- "L'Europa sotto attacco ibrido. La rivendicazione: questo è solo l'inizio. Ieri altri allarmi, dopo i voli nel mirino anche i media in Irlanda. Il gruppo estremista russo "Stato maschile" nega ogni responsabilità, indaga la Procura antiterrorismo", su La Stampa. Spazio anche a "La bolla dell'AI fa paura. Cadono le Borse dell'Ue" e in taglio alto il "pasticcio" Anac e l'addio tra Sinner e Cahill.
- Anche su Il Messaggero la notizia di punta è "Caos voli, indaga l'antiterrorismo. Meloni: più difesa". In prima pagina anche "Usa, il messaggio del Papa: 'Orgoglioso di aver votato", "Campo largo, un ministro per tech e IA. Scontro sull'Anac, poi Altieri si ritira" e "Roma, neonato abbandonato sotto l'altare di una chiesa".
- "Se non corre in A e va fuori dall'Europa. Milan rischia 100 milioni. C'è il timore di una maxi perdita che può non far svoltare il club. Sfogo di Amorim negli spogliatoi. Costacurta: il derby non basta" è la notizia di punta per La Gazzetta dello Sport. Taglio alto: "Domani col Como sfida l'Inter, poi avrà il ruolo di Leo. Paz erede di Messi". Ai lati: "Nuovo allenatore. Sinner si cambia. Il saluto a Cahill: 'Più di un coach'. Ecco Norman" e "Fiducia a tempo. De Laurentiis vede Allegri. Anguissa, Lang e Lucca via".
- Il Corriere dello Sport parte da "La Roma sogna Fenomemalen. Donny nel 2026 ha segnato più di Kane e Raphinha". In alto: "DeLa sta con Max". In basso: "Kimi, pole da O Rei a casa Senna", "E Sinner passa da Cahill a Normann", "Juve, questo è un altro Kolo".
- "La fiducia della società ha restituito a Spalletti la cattiveria per rilanciare la Juve. Luciano Capatosta", su Tuttosport. Anche qui c'è "Ufficiale l'ingresso di Norman nello staff di Sinner". Spazio anche a "Toro, vincere a tutti i costi!", "Ira De Laurentiis, Napoli a processo. Zanetti, prima amara. L'Udinese è ultima".
- "Bombe e caos nei cieli: Meloni preoccupata" su Il Giornale. In alto "Landini fa il maranza. Mister scioperi ha firmato contratti da fame e ora rilancia la rivolta sociale. Così la sinistra vuole sfruttare i disordini". E ancora, in prima pagina anche "Il pugno duro di Trump: un falco alla Casa Bianca".
- "Borse: Europa e Asia giù, Nasdaq +1%. Cresce l'allarme per la bolla di Big Tech", "Solo un neoassunto su sette favorito dalla superdeduzione", "Ex Ilva, spenta tutta l'area a caldo. Slitta la Cig, la crisi occupazionale travolge l'indotto", "Lieberman apre agli ultraortodossi e complica la strada a Eisenkot". Sono alcune delle notizie sulla prima pagina de Il Sole 24 Ore.
- "Hacker scatenati. Sito sul darkweb cerca notizie da 15 giorni. Taglia su Tajani e Lo Voi. Ma l'Italia resta indifesa", scrive Il Fatto Quotidiano. Poi "Altri allarmi voli. L'Irlanda, alla vigilia del vertice Ue, prima nel mirino. I filorussi denunciano le 'false bandiere'. E ora si fa vivo pure 'Andropov'". In alto "Del Vecchio torna all'assalto del Fatto: Comprato il 2%".
- Libero torna sul caos voli. "Chi c'è dietro gli attacchi all'Italia. Da gennaio oltre 50 allarmi bomba su voli europei, 12 hanno coinvolto aerei italiani. Rivendicazioni da sigle islamiche e misogine. Il Pd scopre che ci vuole più sicurezza". Poi "Dibba vuole candidarsi. Panico nel Campo Largo", "Ora la famiglia di Ramy batte cassa ai militari" e "Finisce l'era Netanyahu ma lui non rassegna".
- "Allarmi bomba, aerei a terra. Il nemico invisibile porta il caos. In Europa continuano le false minacce: 18 atterraggi d'emergenza. La rivendicazione: è solo l'inizio. Parla il direttore della polizia postale: veri hacker, depistatori e emulatori, non c'è una regia unica" è l'apertura del Domani. Il caso Anac: "Senza autorità. Le nomine leghiste sono uno scandalo".
- "Unità contro pasticci. Israele merita una soluzione di sicurezza all'italiana, inclusiva, combattiva e non ingenua e in preda alle psicosi", "Fare i conti con la realtà. Bolla o non bolla? Non tutti i ribassi in Borsa vengono per nuocere", "Il programma del Pd, in esclusiva", "Cosa c'è nei 105 punti di Schlein". Sono alcuni degli approfondimenti dell'edizione weekend de Il Foglio.
- "Sotto attacco. Allarmi bomba, ancora caos voli in Europa: è solo l'inizio. Nel mirino anche le sedi di tv e giornali. C'è l'ombra russa. Parla Gorelick: l'Italia si difenda dalla guerra cognitiva" su Il Riformista. Tra le altre notizie: "Altieri e Centemero tra Anac e Consob. La Lega all'incasso" e "Caso Almasri. Per la Consulta la Procura può indagare Bartolozzi".
- Il Manifesto parte dagli Usa. "Errore di sistema. Il Midterm presenta il conto, dal crollo del Nasdaq parte uno tsunami di vendite che travolge Asia e Europa e brucia migliaia di miliardi. Il problema sono i data center, con Trump e Musk i veri sconfitti del voto: la sola idea che possano avere limiti scatena il terrore in Big Tech". Centrale anche "L'Ue: l'Italia si riprenda i dublinanti".