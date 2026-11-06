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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

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Il caos nei cieli di mezza Europa, dopo alcuni falsi allarmi bomba che hanno riguardato velivoli civili, i retroscena interni al partito repubblicano negli Usa dopo la delusione del midterm con Trump che parla di "voto truccato". E poi, ancora, la situazione in Israele verso la formazione del governo e le tensioni per la legge sul fine vita nel centrodestra italiano. Per lo sport, i risultati delle italiane in Europa. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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