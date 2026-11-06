Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Il caos nei cieli di mezza Europa, dopo alcuni falsi allarmi bomba che hanno riguardato velivoli civili, i retroscena interni al partito repubblicano negli Usa dopo la delusione del midterm con Trump che parla di "voto truccato". E poi, ancora, la situazione in Israele verso la formazione del governo e le tensioni per la legge sul fine vita nel centrodestra italiano. Per lo sport, i risultati delle italiane in Europa. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Gli "allarmi bomba" delle scorse ore tra i temi in prima pagina: "Caos nei cieli". Coinvolti "27 voli in mezza Europa, 7 tra Fiumicino, Malpensa, Linate e Pescara". Si alzano i caccia, le minacce "in una mail". I risvolti del voto di midterm negli Usa: "L'ondata democratica fa tremare le Big Tech". Repubblicani "nella bufera", Trump "evoca brogli". Israele, si va "verso il governo, Eisenkot ha i numeri". Kiev: "Il pressing di Meloni". Intervista a Riccardo Zanotti: "Noi giovani ce la faremo".
- Ancora il disagio delle scorse ore per gli aerei in primo piano: "Allarmi bomba nei cieli d'Europa, in azione i caccia". Falsi alert, "traffico aereo nel caos. Coinvolti voli italiani". Usa: "Tutti in fuga da Trump" e per Hegseth è "pronta la sfiducia". Rubio, intanto, "valuta le dimissioni in vista del 2028". Fine vita: "Fuoco amico del governo sulla legge veneta del centrodestra". Energia: "Stop al decreto bollette, manca l'ok agli sconti".
- "Allarmi bomba, caos nei cieli", titola in apertura il quotidiano torinese. Nel mirino 27 voli, "8 dei quali da e per l'Italia". Da Roma "si alzano due caccia, artificieri a Malpensa". Usa, dopo le midterm: "Rubio sfida Vance". Trump: "Voto truccato". Un riflesso del voto: "Da Musk a Peter Thiel, le inchieste dei dem spaventano le Big Tech". La guerra in Europa, Tusk: "Mosca prepara l'escalation". Europa League: "La Juventus vince ad Alkmaar".
- Le allerte nei cieli tra i temi in prima pagina: "Falsi allarmi bomba, caos nei cieli europei. Sette casi in Italia". A Roma "i caccia scortano due velivoli". Usa: "Dopo il midterm crolla il Nasdaq, casono tech e IA". Trump: "Voto truccato". Caso di Villa Pamphilj: "Uccise moglie e figlia, ergastolo per Kaufmann". Meloni scuote l'Europa: "Su Kiev una voce sola". Fine vita: "Il Cdm impugna la legge del Veneto".
- I risultati delle italiane in Europa in apertura: "Kolo MuaSì". La Juventus vicina agli ottavi dopo la vittoria per 2-1 contro l'AZ Alkmaar, Spalletti: "Dimostrazione di forza". Non va bene agli uomini di Amorim che perdono in casa contro il Frencvaros: "Neuro Milan". Il tecnico dei rossoneri: "Indifendibili". Per l'Atalanta in Conference "pari e fischi". Intanto, dopo i risultati negativi, a Napoli c'è "Allegri a rischio". Intervista a Fabregas: "Voglio più gol del Psg".
- "Kolo da Juve", è il titolo in evidenza, dopo la bella prestazione della Juventus in Europa League. Ora "Spalletti è quinto". I bianconeri vincono in casa dell'Az (2-1). Non bene il Milan che rimedia "una figuraccia col Ferencvaros" e perde 2-0 in casa. In Conference stecca l'Atalanta: "Sarri rischia, ancora fischi". La Dea non va oltre il pari casalingo col Kairat. Portogallo, CR7 lascia la Nazionale: "La fine dell'era Ronaldo".
- "Juve, pugni al cielo", è il titolo d'apertura. In Europa League Koopemeiners ed "un gran Kolo" stendono l'Az (2-1). Ma Spalletti "s'infuria per i tremori finali". Non va allo stesso per i rososneri, sconfitti a San Siro dal Ferencvaros: "Che strazio l'EuroMilan". In Conference l'Atalanta non va oltre il pari contro il Kairat: "Altri fischi, incubo Sarri". Toro: "Simeone ora si affida alla meditazione". Portogallo: "CR7 dice addio alla nazionale dopo 23 anni".
- Focus sulla Difesa in primo piano: "Hanno capito tutto, +10 miliardi in armi". Maxi aumento biennale, "totale di 40 miliardi nel 2027". Ecco "il nuovo decreto per armare gli ucraini altri due anni". Aeroporti, il giallo dei falsi allarmi bomba: "Strategia della tecno-tensione". Usa, midterm: "Rubio si smarca da Trump, Vance punta sui Maga". Guerra in Ucraina, "nell'assalto alla base Azov c'è pure la mazzetta". Israele: "Eisenkot ha la maggioranza per fare il premier".
- Il caos dei cieli tra i temi in prima pagina: "Bomba o non bomba". Una mail "annuncia esplosivo su 27 voli, panico e disagi in mezza Europa". Un falso allarme "ma è il ritorno del terrore". Cronaca: "Maranza già liberi". Il giudice cancella le misure cautelari per 8 minorenni che hanno devastato Milano". Usa, per i repubblicani "c'è aria di svolta". Lo stop al Veneto: "Il governo ferma la legge sul fine vita".
- La politica in apertura: "La festa è già finita". Per i sondaggi "centrodestra in testa", dopo aver esultato per la sconfitta di Trump, "il Campo largo viene gelato da una rilevazione di 'Porta a Porta'". Torino, scontri per difendere Askatasuna: "Arrestati gli amici della sinistra". Allarme bomba sui voli: "Strategia del caos". Garlasco: "Stasi parte civile se Sempio andrà a processo". Calcio: "Altro che favola, il Como è un modello".
- Focus sul Ddl di Bilancio in primo piano: "Pensioni, effetto rivalutazioni-Irpef. Il taglio colpisce di più tra 42 e 50mila euro". Agevolazioni: "Superbonus, la scure dell'inflazione sui crediti d'imposta". Spazio all'analisi sugli Usa dopo le elezioni di midterm e focus sul "caos nei cieli" dopoi i "falsi allarmi bomba per almeno 25 voli".
- La situazione delle scorse ore con il caos nei cieli di mezza Europa tra i temi in prima pagina: "Perchè i falsi allarmi nei cieli sono parte di una guerra contro l'Europa". L'analisi sugli Usa attraverso le parole di Rod Dreher: "Temo una Weimar per l'America". Politica: "Le bollette di Meloni", lite in Cdm sul fine vita e sul Dl bollette. Spagna: "Le tre crisi di Sanchez".
- "Flash Vance", è il gioco di parole che dà forma al titolo in apertura. Negli Usa, dopo il voto di midterm, "volano gli stracci nella Casa Bianca in macerie" con il vice JD Vance che "punta ad una coalizione post-Maga tutta sua". Caos nei cieli: "Finti allarmi bomba, panico in Europa". Legge di bilancio, spesa militare: "E' boom, 40 miliardi". Sciopero in Francia: "La mobilitazione non si ferma, ma anzi cresce". Fine vita: "Il governo contro la legge veneta".
- L'analisi post midterm trova spazio in apertura: "Usa, terremoto nei repubblicani". Rubio e Vance "licenziano Trump". Il segretario di Stato e il vicepresidente "pronti a sganciarsi dal tycoon guardando alle presidenziali". Caos negli aeroporti: "Terrore nei cieli, allarmi bomba". L'approfondimento sulla geopolitica: "Donald e Bibi, le anatre zoppe possono essere più pericolose".
- "Bomba o non bomba", è il titolo d'apertura con riferimento al caos che si è scatenato nei cieli dopo alcuni falsi allarmi bomba. L'obiettivo è "destabilizzare l'Europa". Dopo il voto Usa: "I Repubblicani scaricano il ministro della Difesa". Politica: "Salvatore, Vincenzo e Cateno, i 3 De Luca sulla strada di Giorgia". Giustizia: "Gli Stati generali dei Garantisti 2026 pensano alle politiche".
- In primo piano lo "scontro sull'antenna vicino alla basilica", Focus sulla città che cambia e sull'hotel "super lusso all'ex Borsa Merci". Spazio poi per il progetto legato "all'isola galleggiante sull'Arno" e per le proteste a Coverciano "per la nuova sede del generale Vannacci". Calcio: "Vanoli cerca la svolta e il primo successo contro una grande".